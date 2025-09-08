８月の輸出4.4％増

中国８月の輸出4.4％増電機・機械伸び、米国以外が堅調PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国韓国タイベトナムインドネシア日本ASEAN米国欧州自動車車部品食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属機械その他製造ＩＴ一般石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計貿易政策・法律・規制自動車統計日産の８月販売19.4％増、３カ月連続プラス中国車両統計自動車NEWバスの中通客車、25年中間期は７割増益中国山東車両統計決算自動車NEW８月の輸出4.4％増 電機・機械伸び、米国以外が堅調中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEWＵＭＷトヨタ、８月の販売台数は9083台マレーシア車両統計自動車その他サービス車部品小売りNEW８月の自動車小売り、前年比2.8％増インド車両マクロ経済統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年８月インド車両マクロ経済統計自動車二輪車NEW貿易統計８月の輸出4.4％増 電機・機械伸び、米国以外が堅調中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW貿産相の蘭訪問、4.5億リンギの投資確保マレーシア経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器設備投資外交NEW旅行博、日本各地の魅力発信 訪日旅行、観光客の地方分散図るマレーシア観光統計観光社会一般イベント文化・宗教NEW域内消費者の景況感指数は50超 ＵＯＢ調査、国ごとに明暗ASEAN経済マクロ経済統計金融一般NEW１～７月のサービス貿易、8.2％増の4.6兆元中国サービス貿易統計その他サービス観光８月の掘削機販売13％増、内外需の好調継続中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラント中国の最新ニュース【役立つ法制度】公司法（2023年改定）（18） 第1000回中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW鉄道の領収書、10月から電子化に完全移行中国運輸ＩＴ一般陸運社会一般NEW中国社がサッカー強豪に照準 続々スポンサーに、ブランド宣伝中国経済マクロ経済自動車電機社会一般スポーツ各国・地域のトップ記事中国８月の輸出4.4％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港大荒れ天気がイベント直撃PICK UP経済マクロ経済環境イベント事件災害NEW台湾国際半導体展が10日に開幕PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ