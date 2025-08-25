浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.3％増

中国浙江浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.3％増経済国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.3％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計広東省の鉱工業生産、１～７月は2.4％増中国広東経済マクロ経済統計電動車充電設備、１～７月の設置数が93％増中国車両統計自動車電力・ガス・水道車部品７月の電力消費が１兆ｋＷｈ、初の大台超え中国公益統計自動車インフラ電力・ガス・水道設備投資社会一般トヨタ、電動ＳＵＶを再販売 大幅値下げし初年度は6000台目標タイ車両統計自動車ホンダ、タイで新型アコードを発表タイ車両統計自動車イベント貿易統計山東の１～７月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.3％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計江蘇の１～７月経済統計、鉱工業は7.2％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計１～７月の燃油輸入額、13.1％減カンボジア資源貿易統計石油・石炭・ガス１～６月の投資認可額18.7％増 サービス業と製造業が２桁成長マレーシア経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は3.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース名創優品、中間期は２割減益＝子会社が赤字中国広東商業決算小売り智元機器人、数年で年間出荷数十万台規模に中国上海製造ＩＴ一般その他製造機械証券一行ニュース（22～24日付）中国経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港飲食が域外労働者継続を希望PICK UPサービス雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食中国25年の景況予測が小幅に悪化PICK UP経済マクロ経済自動車ＩＴ一般その他製造設備投資社会一般政策・法律・規制車部品台湾総統、原発再稼働に柔軟姿勢PICK UP公益電力・ガス・水道社会一般政治一般選挙各国・地域のトップ記事一覧へ