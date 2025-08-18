７月は輸出額4.6％減に悪化

シンガポール７月は輸出額4.6％減に悪化非電子製品不振、分野別関税に懸念PICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計貿易ＧＤＰ高度人材のビザ更新率５割 経済貢献、年6400億円と政府試算香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制ＧＤＰ2.8％増に減速、４～６月タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制２ＱのＧＤＰ、2.8％増に減速 輸出は堅調も、観光低迷で消費減タイ経済マクロ経済全国80カ所で竣工・着工式典へ、総額７兆円ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制東南ア６カ国プラス成長、４～６月ASEAN経済マクロ経済貿易統計「ＡＩ国家」の実現目指す 第13次マレーシア計画始動（下）マレーシア経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般政治一般政策・法律・規制選挙財政貿易統計四川の１～７月経済統計、鉱工業は7.2％増中国四川経済マクロ経済貿易統計湖北の１～７月経済統計、鉱工業は7.9％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計高度人材のビザ更新率５割 経済貢献、年6400億円と政府試算香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制７月輸入物価指数、5.9％下落韓国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制７月のＩＣＴ輸出14.5％増、同月最高韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターＧＤＰ2.8％増に減速、４～６月タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制シンガポールの最新ニュース空港発の公共バス、３段式荷物棚を試験導入シンガポール運輸陸運空運英ビニーズ、チャンギ水再生施設を拡張シンガポール公益インフラ電力・ガス・水道５つの散策ルートを設定、健康促進事業でシンガポール社会保健医療社会一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国エンタメ・メディア業が伸びPICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア香港高度人材のビザ更新率５割PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制台湾原発再稼働、23日に住民投票PICK UP公益統計電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ