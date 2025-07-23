【つれづれルピア】トランプ関税交渉合意、中銀は利下げへ

インドネシア【つれづれルピア】トランプ関税交渉合意、中銀は利下げへ金融NEW国・地域インドネシア業種金融関連タグインドネシア金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載つれづれルピアＣＰＩ山東のＣＰＩ、６月は横ばい中国山東経済マクロ経済統計NEW天津のＧＤＰ、１～６月は5.3％成長中国天津経済マクロ経済統計NEW河北のＧＤＰ、１～６月は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEWガソリン補助金見直し延期、インフレ圧力緩和マレーシア経済マクロ経済石油・石炭・ガス政策・法律・規制財政小売りNEW１～６月の物価上昇率、全所得層で伸び鈍化シンガポール経済マクロ経済統計NEW６月の物価上昇率0.8％、低水準で推移シンガポール経済マクロ経済統計NEWつれづれルピア【つれづれルピア】トランプ関税交渉合意、中銀は利下げへインドネシア金融マクロ経済金融一般NEW【つれづれルピア】インドネシア・米ともに金融政策維持、地政学リスクには要注意インドネシア金融金融一般【つれづれルピア】通貨防衛と景気対策の間に揺れるインドネシア中銀インドネシア経済マクロ経済【つれづれルピア】経済見通しの不確実性の高まりインドネシア金融マクロ経済金融一般【つれづれルピア】米、利下げ見通し鈍化インドネシア金融金融一般【つれづれルピア】2025年インドネシアルピアの見通しインドネシア金融マクロ経済金融一般インドネシアの最新ニュース地場家電ポリトロン、ＥＶの量産開始インドネシア車両自動車電機ヴァーレ、ニッケル製錬で韓国企業と提携へインドネシア鉄鋼自動車鉄鋼・金属鉱業設備投資証券建設・プラント車部品６月のセメント販売７％減、新首都開発遅れインドネシア製造統計ガラス・セメント各国・地域のトップ記事中国中国ＩＰがコスプレでも勢い独自PICK UP媒体ＩＴ一般その他サービス娯楽メディア社会一般イベントNEW香港訪日回復へ展示会で魅力発信独自PICK UP観光空運観光メディア社会一般スポーツイベントNEW台湾小売り・飲食の売上高が減少PICK UP商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ