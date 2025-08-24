NNA ASIA

サービス案内
    香港

    今年の住宅価格は３～５％上昇、美聯トップ

    建設
    国・地域
    香港
    業種
    建設
    関連タグ

    失業率

    香港の最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー