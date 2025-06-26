ダナン経済が上半期11％成長、観光回復受け

ベトナムダナン経済が上半期11％成長、観光回復受け経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム観光マクロ経済ＧＤＰ政府、1150億バーツの景気刺激策を承認タイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW政策金利1.75％に据え置き ３会合ぶり、景気や関税見極めタイ金融マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制NEWダナン経済が上半期11％成長、観光回復受けベトナム経済マクロ経済観光NEW１～３月収入保険料、１億228万ドルで６％増カンボジア金融統計金融一般保険NEW【ラオス経済通信】中国ホテルグループが進出へ 第207回ラオス経済マクロ経済統計鉱業電力・ガス・水道観光政治一般政策・法律・規制NEW25年成長率1.6％と予測、金融ティスコタイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政ベトナムの最新ニュースビンコムリテール、カンゾー開発に参画ベトナム建設不動産NEW台湾のゴルフ用品２社、越工場まもなく稼働ベトナム製造貿易その他製造設備投資スポーツ１～６月の電力生産量は３％増＝国営電力ベトナム公益電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事香港倒産ドミノがとどめに、ベーカリーの大班PICK UP商業食品・飲料金融一般雇用・労務小売りNEW台湾続く店舗拡大、介護も視野に独自PICK UP商業統計保健医療医薬品その他サービス小売り更新韓国現代自の米国輸出２割減PICK UP車両貿易自動車外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ