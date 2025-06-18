５月失業率は5.6％、前月比0.5ポイント悪化

インド５月失業率は5.6％、前月比0.5ポイント悪化経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計雇用・労務失業率３～５月の失業率、２期連続で上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW５月失業率は5.6％、前月比0.5ポイント悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW小売売上高が１年半ぶり伸び ５月の主要経済指標、政策効果で中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食雇用市場、指標悪化が顕著に １人当たり働き口、98年来最低韓国経済マクロ経済統計雇用・労務最低賃金引き上げ、経済閣僚が否定的意見書フィリピン経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制５月就業者24.5万人増、高齢者伸びる韓国経済マクロ経済統計雇用・労務インドの最新ニュース蒸留酒ＮＶ、欧州開拓などで販売４割増目標インド食品食品・飲料卸売り小売りNEWルフトハンザ、印便爆破予告で出発地に帰還インド運輸空運事件NEW自動車業界の昨年度昇給率10.1％、デロイトインド車両統計自動車二輪車雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事香港免許暴落で遊休タクシー急増PICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制NEWミャンマーヤンゴンの工場労働者、賃上げの要求続くPICK UP経済マクロ経済繊維その他製造雇用・労務NEW中国安定的な貿易関係の構築をPICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料鉄鋼・金属農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ