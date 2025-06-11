企業の雇用意欲、２四半期ぶりに下落

シンガポール企業の雇用意欲、２四半期ぶりに下落経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務自動車統計北汽集団の５月販売、1.6％増の13.5万台中国北京車両統計自動車NEW５月の中古車販売１％増、４カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW上海のＮＥＶ保有、150万台突破中国上海車両統計自動車インフラ陸運NEW深センのＩＣＶ産業、24年の生産額４割増中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信陸運政策・法律・規制車部品NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW製造業の固定資産投資、１Ｑは82.3％増台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属精密機器機械設備投資NEW貿易統計25年の中国成長率4.5％に据え置き、世銀中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW１Ｑサービス業収益指数、９業種で上昇香港サービス貿易統計通信金融一般保険その他サービス不動産陸運海運空運小売りNEW製造業の固定資産投資、１Ｑは82.3％増台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属精密機器機械設備投資NEW投資家信頼感、８月は「中程度」に改善タイ金融統計金融一般証券NEW対タイ国境貿易、４月は16.5％増の4.8億ドルカンボジア経済貿易統計NEWシンガポールの最新ニュース求職者の９割、「採用選考で無視」を経験シンガポール経済マクロ経済ケッペル系投信、豪バス会社の株式25％売却シンガポール金融金融一般陸運NEWカナダ系企業、韓国のバイオガス施設建設受注シンガポール建設インフラ電力・ガス・水道設備投資建設・プラント環境各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ