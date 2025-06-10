４～５月のコメ輸出量、合計40万トン超に

ミャンマー４～５月のコメ輸出量、合計40万トン超に農水NEW国・地域ミャンマー業種農水関連タグミャンマー食品・飲料農林・水産統計貿易貿易統計５月の輸出4.8％増 米国向け３割減も、他市場が伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW金融３業種、４月は株・債券大幅売り越し台湾金融貿易統計金融一般証券保険政策・法律・規制NEW５月輸出額、単月で過去最高 関税猶予の米国向けは87％増台湾経済マクロ経済貿易統計NEW家計債務、適正水準遠く 対ＧＤＰ比88％、景気下押しタイ経済マクロ経済統計金融一般証券政策・法律・規制NEW４～５月のコメ輸出量、合計40万トン超にミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW１～４月のＲＣＥＰ貿易、15％増の129億ドルカンボジア経済貿易統計政策・法律・規制NEWミャンマーの最新ニュース新学年度開始、全国で582万人の生徒が登校ミャンマー社会社会一般教育スズ価格が上昇、ワ州での生産再開遅れでミャンマー資源鉄鋼・金属鉱業金融一般政策・法律・規制不適切な廃棄物管理が環境を破壊、総司令官ミャンマー経済マクロ経済環境政治一般各国・地域のトップ記事中国５月の輸出4.8％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港飲食店免許に国安条件を追加PICK UPサービスその他サービス政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾５月輸出額、単月で過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ