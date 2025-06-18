ASEAN【ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力】第13回カンボジア（２）リー・ヨンパット、オンライン詐欺と米制裁経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグ中国タイカンボジア日本政策・法律・規制インフラ関連トピックス・特集・連載ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力 ～日本企業の対応はＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力 ～日本企業の対応は【ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力】第13回 カンボジア（２）リー・ヨンパット、オンライン詐欺と米制裁ASEAN経済インフラ政策・法律・規制NEW【ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力】第12回 カンボジア（１）習近平大通りと大気汚染ASEAN経済インフラ建設・プラント環境【ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力】第11回 （２）ＡＳＥＡＮの再生可能エネルギー主力電源化と原発計画ASEAN経済マクロ経済電力・ガス・水道【ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力】第10回 （１）ＡＳＥＡＮのエネルギー政策と石炭火力発電ASEAN経済石油・石炭・ガス電力・ガス・水道【ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力】第９回 ラオス、中国によるランドリンク国土改造ASEAN経済マクロ経済不動産倉庫環境【ＡＳＥＡＮで高まる中国の影響力】第８回 カンボジア、中国支援のインフラ整備加速ASEAN経済マクロ経済日本の最新ニュース安川電機が米国にロボ工場260億円、関税緩和も米国ＩＴ電子・コンピューターNEW車関税10％、航空分野ゼロ＝米英貿易で最終合意米国経済貿易自動車その他製造精密機器農林・水産空運政策・法律・規制NEW万博中国館でも費用未払い、工事業者日本建設建設・プラントイベント各国・地域のトップ記事香港免許暴落で遊休タクシー急増PICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制NEWミャンマーヤンゴンの工場労働者、賃上げの要求続くPICK UP経済マクロ経済繊維その他製造雇用・労務NEW中国安定的な貿易関係の構築をPICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料鉄鋼・金属農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ