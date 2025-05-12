日産の４月販売16％減、13カ月連続マイナス

中国日産の４月販売16％減、13カ月連続マイナス車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計自動車統計トヨタの４月販売２割増、３カ月連続プラス中国車両統計自動車NEWホンダの４月販売は４割減、15カ月連続減少中国車両統計自動車NEW日産の４月販売16％減、13カ月連続マイナス中国車両統計自動車NEW福田汽車の４月販売、２割増の5.5万台中国北京車両統計自動車NEW４月の新車販売は１割増 政策効果持続、新型車投入も増加中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW機械設備、輸出額は4.7％増 駆け込み特需、下期は見通せず台湾製造貿易統計その他製造機械NEW中国の最新ニュースホテル大手、24年決算は明暗＝価格競争で中国観光決算その他サービス観光NEW常務会議、国家級経済開発区の改革に措置中国経済マクロ経済ＩＴ一般政策・法律・規制金竜羽、広東恵州に固体電池材料工場中国広東製造その他製造設備投資建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事中国４月の新車販売は１割増PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港ＣＡＴＬが20日に香港上場PICK UP車両自動車その他製造金融一般証券車部品NEW台湾機械設備、輸出額は4.7％増PICK UP製造貿易統計その他製造機械NEW各国・地域のトップ記事一覧へ