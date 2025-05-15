24年決算、２年連続減益に

中国24年決算、２年連続減益に上場全社、年後半に改善PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計政策・法律・規制決算ＧＤＰ24年決算、２年連続減益に 上場全社、年後半に改善中国経済マクロ経済統計決算政策・法律・規制NEWマレーシアの投資、今後は鈍化＝ＢＭＩマレーシア経済マクロ経済25～26年の成長率５％割れ、ＤＢＳ予測インドネシア経済マクロ経済統計財政通信大手３社決算振るわず、今年は低成長へインドネシアＩＴ統計決算ＩＴ一般通信ＮＺの経済回復、今後数カ月で加速へニュージーランド経済マクロ経済統計財相の生産性向上計画先延ばし、財界が批判オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制自動車統計４月の中古車販売１％増、３カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW24年決算、２年連続減益に 上場全社、年後半に改善中国経済マクロ経済統計決算政策・法律・規制NEW３月ゴム生産量、前月比20.3％減の2.9万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産NEW一汽解放の４月販売、２カ月連続マイナス中国吉林車両統計自動車車載動力電池の搭載量、４月は52.8％増中国車両貿易統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道車部品３月流通業売上高、5.7％増の1540億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売り中国の最新ニュース広汽集団、ブラジルにＲ＆Ｄセンター中国広東車両自動車教育NEWテイクオフ：ながらスマホという言葉…中国社会社会一般NEW米中が関税削減、荷動き回復か＝調査会社中国経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港シルバー経済、商機は全方位独自PICK UP経済マクロ経済食品・飲料保健医療その他製造保険その他サービス社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾鴻海、ＡＩサーバーが絶好調PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW韓国サムスンが独空調社を買収PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信電機建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ