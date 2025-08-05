８月の自動車小売り、前年比2.8％増

インド８月の自動車小売り、前年比2.8％増車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品精密機器機械電子・コンピューターマクロ経済統計自動車統計日産の８月販売19.4％増、３カ月連続プラス中国車両統計自動車NEWバスの中通客車、25年中間期は７割増益中国山東車両統計決算自動車NEW８月の輸出4.4％増 電機・機械伸び、米国以外が堅調中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEWＵＭＷトヨタ、８月の販売台数は9083台マレーシア車両統計自動車その他サービス車部品小売りNEW８月の自動車小売り、前年比2.8％増インド車両マクロ経済統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年８月インド車両マクロ経済統計自動車二輪車NEWインドの最新ニュース電動二輪車市場が急速に拡大 年平均成長率86％、製品性能向上インド車両マクロ経済統計二輪車電子・コンピューター電機精密機器機械政策・法律・規制車部品NEWオディシャ州、セミコンで266億ルピーの覚書インド経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造設備投資バイオガス業界、税率低下で投資拡大を期待インド公益電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国８月の輸出4.4％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港大荒れ天気がイベント直撃PICK UP経済マクロ経済環境イベント事件災害NEW台湾国際半導体展が10日に開幕PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ