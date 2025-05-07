４月のＰＭＩ、３カ月連続で悲観圏

香港４月のＰＭＩ、３カ月連続で悲観圏PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計貿易雇用・労務貿易統計瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEWソフト・情報サービス、１～３月は１割増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化中国車両貿易統計自動車設備投資政策・法律・規制NEW４月のＰＭＩ、３カ月連続で悲観圏香港経済マクロ経済貿易統計雇用・労務NEW海外マネー純流出、４月は5.5億米ドルに縮小台湾金融統計金融一般証券NEWメーカー別車輸出、３月は９社中７社減タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW香港の最新ニュース１～３月ＧＤＰは3.1％増 市場予想上回る、輸出前倒しか香港経済マクロ経済貿易統計観光小売り１Ｑ中小銀行融資審査、25％が「難度上昇」香港金融マクロ経済統計金融一般NEW京東が実店舗展開へ準備、社員募集も香港商業ＩＴ一般小売りNEW各国・地域のトップ記事香港テック企業の上場を個別指南PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料バイオその他製造農林・水産金融一般証券環境政策・法律・規制NEW韓国韓悳洙氏「改憲は絶対必要」PICK UP政治政治一般NEWタイ二輪車登録、４月3.7％増PICK UP車両マクロ経済統計二輪車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ