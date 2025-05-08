中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化

中国中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化PICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国欧州自動車統計貿易政策・法律・規制設備投資自動車統計北汽新能源の４月販売、3.6倍の１万台中国北京車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、４月は22％増中国広西車両統計自動車NEW江淮汽車、25年１Ｑ決算は赤字中国安徽車両統計決算自動車NEW賽力斯の４月販売、５カ月ぶりプラス中国重慶車両統計決算自動車NEW千里科技の４月販売、39％増の6346台中国重慶車両統計決算自動車NEW中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化中国車両貿易統計自動車設備投資政策・法律・規制NEW貿易統計瀋陽のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEWソフト・情報サービス、１～３月は１割増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化中国車両貿易統計自動車設備投資政策・法律・規制NEW４月のＰＭＩ、３カ月連続で悲観圏香港経済マクロ経済貿易統計雇用・労務NEW海外マネー純流出、４月は5.5億米ドルに縮小台湾金融統計金融一般証券NEWメーカー別車輸出、３月は９社中７社減タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW中国の最新ニュース【マーケットリポート】スマート玩具市場（前編）中国製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造娯楽NEWＢＹＤのセダン「秦」、４月販売は4.6万台中国深セン車両統計自動車NEWテイクオフ：中国の大型連休はどこに…中国社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港テック企業の上場を個別指南PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料バイオその他製造農林・水産金融一般証券環境政策・法律・規制NEW韓国韓悳洙氏「改憲は絶対必要」PICK UP政治政治一般NEWタイ二輪車登録、４月3.7％増PICK UP車両マクロ経済統計二輪車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ