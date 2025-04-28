保険市場、毎年25％のペースで拡大

カンボジア保険市場、毎年25％のペースで拡大金融NEW国・地域カンボジア業種金融関連タグカンボジア保険統計ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、１～３月は4.3％成長中国重慶経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW青島のＧＤＰ、１～３月は5.9％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW一行ニュース（25～27日付）中国経済マクロ経済NEW25年成長率予測を2.91％に下方修正、台経院台湾経済マクロ経済貿易統計NEW自動車統計マツダの中国販売、１～３月は31％減中国車両貿易統計自動車NEW工業企業利益がプラス転換 25年１Ｑ、製造業の回復続く中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW３月の住宅ローン残高、26カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産NEW電力ピーク需要拡大、酷暑とＥＶ増加でタイ公益統計自動車電機電力・ガス・水道社会一般環境NEW保険市場、毎年25％のペースで拡大カンボジア金融統計保険NEW［資料］25年の日系モデル別生産台数インドネシア車両統計自動車NEWカンボジアの最新ニュース関税巡り米国と初交渉、協議継続で合意カンボジア経済貿易統計政策・法律・規制外交企業向けの電子サービス戦略、正式導入カンボジア経済マクロ経済ＩＴ一般政策・法律・規制NEW証取所での資金調達額、5.5億ドルにカンボジア金融証券各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ