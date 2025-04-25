日本【マーケット情報】商品市況（2025年04月24日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月24日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月24日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月23日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月22日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月22日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース特定のタクシー優遇は違反、配車アプリ実態調査日本運輸自動車ＩＴ一般陸運NEW関税ロボが自爆、反米結束へトランプ氏風刺中国社会貿易ＩＴ一般メディア社会一般政治一般NEW日本のボウリング球試験を批判、トランプ氏米国車両自動車政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国ＡＩ投資、28年に14兆円超えPICK UPＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW香港本土客は「香港らしさ」重視PICK UP観光統計観光文化・宗教NEW台湾議員の罷免運動、批判が５割PICK UP政治統計政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ