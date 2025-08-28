日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月27日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月27日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年08月27日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月26日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年08月26日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月25日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月22日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースサンマやサバ新漁法実証へ、造船費支援も日本農水農林・水産政策・法律・規制NEWグーグルが新型スマホ発表、通話同時通訳も米国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターコメ高止まり家計圧迫、食品値上がり幅広く日本商業統計食品・飲料農林・水産小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事台湾ＡＩ特需で航空貨物好調PICK UP運輸統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター空運NEW韓国ビジネスパーソンに優先入国観光観光政策・法律・規制NEWタイ『ジュラシック』施設が出足好調独自PICK UP社会観光娯楽社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ