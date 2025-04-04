相互関税、ＧＤＰ下げ0.2～1.2％＝証券会社

ベトナム相互関税、ＧＤＰ下げ0.2～1.2％＝証券会社経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム米国マクロ経済貿易ＧＤＰ相互関税でＧＤＰ３％確保困難に、国発会台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWＧＤＰ成長率は３％維持も下振れリスク、ＤＢＳ台湾経済マクロ経済NEW健全財政強調も赤字拡大、尹前政権韓国経済マクロ経済統計財政NEWア開銀、タイの25年成長率予測2.8％に上げタイ経済マクロ経済その他製造観光NEW相互関税、ＧＤＰ下げ0.2～1.2％＝証券会社ベトナム経済マクロ経済貿易NEW24年の成長率0.7％減、震災で下押しリスクミャンマー経済マクロ経済統計災害NEWベトナムの最新ニュースドル続伸で最高値、売値2.62万ドンに迫るベトナム金融マクロ経済貿易金融一般NEW人材キャスター、ＨＣＭ市にＩＴ開発現法ベトナムＩＴＩＴ一般その他サービス雇用・労務NEW大気汚染５年で改善、ハノイ・ホーチミン市ベトナム経済マクロ経済社会一般環境NEW各国・地域のトップ記事香港運河売却の行方さらに混迷PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾鴻海、日産との協業に意欲PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW韓国車産業に２兆ウォン追加支援PICK UP車両貿易自動車金融一般政策・法律・規制外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ