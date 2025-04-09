米相互関税、「報復は逆効果」

フィリピン米相互関税、「報復は逆効果」比商議所、内需への打撃懸念経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン米国その他製造卸売り小売りマクロ経済貿易財政政策・法律・規制ＧＤＰ相互関税でＧＤＰ３％確保困難に、国発会台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWＧＤＰ成長率は３％維持も下振れリスク、ＤＢＳ台湾経済マクロ経済NEW健全財政強調も赤字拡大、尹前政権韓国経済マクロ経済統計財政NEWア開銀、タイの25年成長率予測2.8％に上げタイ経済マクロ経済その他製造観光NEW相互関税、ＧＤＰ下げ0.2～1.2％＝証券会社ベトナム経済マクロ経済貿易NEW24年の成長率0.7％減、震災で下押しリスクミャンマー経済マクロ経済統計災害NEWフィリピンの最新ニュース南部の空港運営、アボイティスに今月移管フィリピン運輸インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW医薬品８品目、付加価値税を免除フィリピン医薬保健医療医薬品政策・法律・規制株価指数、２年半ぶり安値 ３日続落、米相互関税で不透明感フィリピン金融マクロ経済金融一般証券各国・地域のトップ記事香港運河売却の行方さらに混迷PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾鴻海、日産との協業に意欲PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW韓国車産業に２兆ウォン追加支援PICK UP車両貿易自動車金融一般政策・法律・規制外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ