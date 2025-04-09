日本【マーケット情報】商品市況（2025年04月08日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年04月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月08日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースサムスン１～３月期、売上高は過去最高韓国電機決算ＩＴ一般電子・コンピューター電機NEW日本に24％相互関税、車25％発動＝米米国経済貿易自動車電子・コンピューター食品・飲料農林・水産政策・法律・規制日産が中東向けＳＵＶ増産へ、異例700人応援日本車両自動車NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ