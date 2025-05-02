日本【マーケット情報】商品市況（2025年05月01日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年05月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年05月01日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月30日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年4月29日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース追加関税撤廃要求変わらず、１日に２回目交渉米国経済貿易自動車農林・水産政治一般政策・法律・規制選挙外交NEWトヨタ系部品４社増益、米関税影響は予見難しく日本車両貿易決算政策・法律・規制車部品【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般各国・地域のトップ記事香港地場系飲食店が閉店ラッシュPICK UPサービス食品・飲料外食・飲食NEW台湾１ＱのＧＤＰ成長率5.37％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国４月の輸出3.7％増加PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ