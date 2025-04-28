日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年4月25日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年4月25日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月25日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月24日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月24日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月23日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース日野自の赤字2177億円、過去最大日本車両決算自動車〔アジア人事〕ＫＶＫほか日本経済マクロ経済医薬品その他製造卸売りNEWテスラ営業益66％減、マスク氏巡り不買運動響く米国車両決算自動車政治一般各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ