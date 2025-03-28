工業企業利益の改善が継続

中国工業企業利益の改善が継続25年１～２月、製造業回復鮮明PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車車部品電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属機械その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道マクロ経済統計政策・法律・規制中国の最新ニュースホテルのアトゥール、24年は７割増益中国上海観光決算その他サービス観光小売りNEW中国からの欧州特許出願、24年は過去最多中国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制車部品食品のアレルギー表示を義務化、27年施行へ中国食品食品・飲料政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国工業企業利益の改善が継続PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW香港今年の輸出見通し引き下げPICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW台湾不動産価格の沈静化強まるPICK UP建設金融一般不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ