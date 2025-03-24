雇用減少、追加利下げの理由にならずか

オーストラリア雇用減少、追加利下げの理由にならずか経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済政策・法律・規制失業率雇用減少、追加利下げの理由にならずかオーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW本日のオーストラリア１行情報（21～23日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済豪失業率２月横ばい、高齢層の就業者が減少オーストラリア経済統計雇用・労務４Ｑの雇用増加数1.2万人 サービス業、製造業で増加幅縮小シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務12～２月の失業率3.2％、４期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計オーストラリアの最新ニュース本日のニュージーランド１行情報（20日付）ニュージーランド経済マクロ経済テイクオフ：米国のトランプ関税を受…オーストラリア社会社会一般ＮＴＴ都市開発、ブリスのオフィス完全取得オーストラリア建設不動産各国・地域のトップ記事香港低空経済、実証実験が始動PICK UP運輸ＩＴ一般通信保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制災害外食・飲食NEWミャンマー「多極世界で関係分散を」PICK UP政治マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道政治一般選挙外交NEW中国Ｆ１の経済効果70億元超えかPICK UP経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ