貿易戦争は豪に打撃、不確実性高まる＝財相

オーストラリア貿易戦争は豪に打撃、不確実性高まる＝財相経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア米国マクロ経済貿易財政政策・法律・規制ＧＤＰ成長率見通し1.5％、ＯＥＣＤが下方修正韓国経済マクロ経済統計NEW貿易戦争は豪に打撃、不確実性高まる＝財相オーストラリア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制財政NEWタイ格付据置き、見通しも安定＝日本研究所タイ経済マクロ経済金融一般財政１Ｑ経済成長率は7.1％、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易対外低利借款、２％増の18億米ドルカンボジア経済マクロ経済統計ガラス・セメント財政１月対外債務、６カ月連続で4200億ドル超インドネシア経済マクロ経済財政オーストラリアの最新ニュース豪は税率区分毎年引上げを、隠れ増税対策でオーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW介護用品市場が急拡大＝バニングスオーストラリア商業マクロ経済政策・法律・規制小売りNEWＩＮＧが豪事業強化、マッコーリー追随オーストラリア金融金融一般各国・地域のトップ記事ミャンマー日本企業の求人800人超、男性の割合21％PICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国車販売店、目標達成が約半数PICK UP車両統計自動車その他サービス政策・法律・規制小売りNEW香港パナマ運河問題で圧力強まるPICK UP政治海運政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ