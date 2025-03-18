労働省、労働者の定年を65歳に引き上げ検討

タイ労働省、労働者の定年を65歳に引き上げ検討経済国・地域タイ業種経済関連タグタイ財政政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報証券先物委、賃上げの方針を維持香港金融自動車金融一般証券雇用・労務政策・法律・規制労働省、労働者の定年を65歳に引き上げ検討タイ経済雇用・労務政策・法律・規制財政１月の平均経常性賃金、前年同月比2.91％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務サムスン電子の給与、平均1.3億ウォンに韓国ＩＴＩＴ一般通信雇用・労務就活は給与と福利厚生重視 企業は人事制度の大幅な見直しをマレーシア経済マクロ経済雇用・労務ＮＺ賃金不払い刑事罰法案、法制化へニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制タイの最新ニュース首都のキアカイ橋、26年までに第２期完工タイ運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制長城汽車、ＳＵＶのディーゼルモデル発売へタイ車両自動車タイ政府、ステーブルコインを発行へタイＩＴＩＴ一般保健医療電力・ガス・水道雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ