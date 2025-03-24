カザフ工場開設で生産15％増

シンガポールカザフ工場開設で生産15％増飲料フードエンパイアの挑戦（下）独自PICK UP食品NEW国・地域シンガポール業種食品関連タグシンガポール中央アジア食品・飲料その他製造関連トピックス・特集・連載飲料フードエンパイアの挑戦飲料フードエンパイアの挑戦カザフ工場開設で生産15％増 飲料フードエンパイアの挑戦（下）シンガポール食品食品・飲料その他製造NEW中央アジア市場でシェア７割超 飲料フードエンパイアの挑戦（上）シンガポール食品食品・飲料小売りシンガポールの最新ニュース57万人超にボーナス支給、老後資金支援策でシンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制財政ＳＣＣＢ企業景況感、７四半期ぶりに低下シンガポール経済マクロ経済統計テイクオフ：シンガポールの若者、特…シンガポール社会保健医療社会一般各国・地域のトップ記事香港低空経済、実証実験が始動PICK UP運輸ＩＴ一般通信保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制災害外食・飲食NEWミャンマー「多極世界で関係分散を」PICK UP政治マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道政治一般選挙外交NEW中国Ｆ１の経済効果70億元超えかPICK UP経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ