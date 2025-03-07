消費財買い替え効果に期待感

中国消費財買い替え効果に期待感３兆元押し上げか、前年比２倍超PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機ＩＴ一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制インフラ設備投資ＧＤＰ一行ニュース（６日付）中国経済マクロ経済NEW中国、財政の再拡大示唆＝米貿易摩擦激化備え中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW消費財買い替え効果に期待感 ３兆元押し上げか、前年比２倍超中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制財政小売りNEW１Ｑ経済成長3.4％、過去２年半で最高予測タイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEW銀行金利引き下げ進む、経済成長８％に向けベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW１～２月輸出、８％増どまり 米国向け堅調も関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW自動車統計宇通客車の２月販売、２カ月ぶりプラス中国河南車両統計自動車NEWバスの中通客車、２月は１割増の826台中国山東車両統計自動車NEWＮＥＶの大型トラック、25年販売は３割増へ中国車両統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道陸運政策・法律・規制NEW消費財買い替え効果に期待感 ３兆元押し上げか、前年比２倍超中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制財政小売りNEW２月の輸入車販売24.4％増、レクサス４位韓国車両統計自動車NEWトランプ関税で輸出コスト上昇、民間予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制外交NEW貿易統計消費財買い替え効果に期待感 ３兆元押し上げか、前年比２倍超中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制財政小売りNEWトランプ関税で輸出コスト上昇、民間予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制外交NEW電子部品決算、増収増益１社 24年、デルタの「独り勝ち」にタイ電機統計決算電機NEW１～２月輸出、８％増どまり 米国向け堅調も関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW対外直接投資残高が５年拡大 23年４％増、伸びは鈍化シンガポール経済マクロ経済統計NEW豪１月の貿易黒字、56億＄に拡大オーストラリア経済マクロ経済貿易統計NEW中国の最新ニュース石大勝華新材料、ＣＡＴＬに電解液供給中国山東製造化学一般その他製造NEW大王製紙、江蘇南通の紙おむつ工場を譲渡中国江蘇製造その他製造紙・パルプNEW老舗ベーカリーの宜芝多、中旬に本格開業中国上海サービス食品・飲料小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事香港香港は国際交流・協力深化をPICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾コーヒー栽培の100年独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産NEW韓国ロッテが財務体質改善へPICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ