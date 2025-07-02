小鵬の６月販売、８カ月連続で３万台超え

中国広東小鵬の６月販売、８カ月連続で３万台超え車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略ＢＹＤ、フィレンツェでＥＶバス引き渡し中国深セン車両自動車陸運NEW小米ＥＶの６月販売、2.5万台以上中国北京車両統計自動車NEWＥＶ零ホウの６月販売、2.4倍の4.8万台中国浙江車両統計自動車NEW理想汽車の６月販売、５カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW小鵬の６月販売、８カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEW北汽新能源の６月販売、25％増の1.2万台中国北京車両統計自動車NEW自動車統計北汽新能源の６月販売、25％増の1.2万台中国北京車両統計自動車NEWＥＶ零ホウの６月販売、2.4倍の4.8万台中国浙江車両統計自動車NEW小鵬の６月販売、８カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEW理想汽車の６月販売、５カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW吉利の６月販売、42％増の23.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW小米ＥＶの６月販売、2.5万台以上中国北京車両統計自動車NEW中国の最新ニュース100都市の新築住宅価格、22カ月連続上昇中国建設統計設備投資不動産建設・プラントNEWＥＶ零ホウの６月販売、2.4倍の4.8万台中国浙江車両統計自動車NEWテイクオフ：中国では流しのタクシー…中国社会陸運社会一般各国・地域のトップ記事中国相次ぐ中国でのＩＰＯ申請PICK UP金融統計ＩＴ一般金融一般証券保険政策・法律・規制NEW香港嘉禾、香港の映画館から撤退PICK UP媒体娯楽メディア文化・宗教NEW台湾議員の罷免、「反対」が多数PICK UP政治統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ