50年後の政府債務６倍に、ＧＤＰ比は173％

韓国50年後の政府債務６倍に、ＧＤＰ比は173％経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ50年後の政府債務６倍に、ＧＤＰ比は173％韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW１万バーツ給付、貧困率低下に貢献＝世銀タイ社会マクロ経済社会一般NEW注力分野の輸出、軒並み拡大 新産業マスタープランの進捗良好マレーシア経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機化学一般その他製造環境雇用・労務政策・法律・規制NEW有望な投資先にタミルナド州、米ＣＢＲＥインド経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機精密機器設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW24年の経常収支、88.6億ドルの赤字に拡大インドネシア経済マクロ経済貿易統計財政広州のＧＤＰ成長率目標、25年は５％前後中国広東経済マクロ経済統計韓国の最新ニュース現代自とＧＭ、工場と供給網を共有か韓国車両自動車中国製厚板、最大38％の不当廉売関税韓国鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制テイクオフ：まとまった休みを頂き、…韓国社会社会一般各国・地域のトップ記事中国石油・化学工業業界が苦境PICK UP資源統計決算化学一般石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW香港チャイルドシートを義務化PICK UP運輸自動車ＩＴ一般陸運社会一般政策・法律・規制NEW台湾小売業で賃上げの波広がるPICK UP商業卸売り雇用・労務小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ