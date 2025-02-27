中国【家電ＩＴ白書】字節跳動（バイトダンス）20億人が利用、米事業は暗雲ＩＴNEW国・地域中国業種ＩＴ関連タグ中国アジア米国ＩＴ一般電子・コンピューター通信小売りその他サービスメディア娯楽統計社会一般関連トピックス・特集・連載中国家電・ＩＴ企業白書2024中国家電・ＩＴ企業白書2024【家電ＩＴ白書】字節跳動（バイトダンス） 20億人が利用、米事業は暗雲中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア社会一般小売りNEW【家電ＩＴ白書】ＴＣＬ集団 グローバル化を再強化、現地工場建設も中国電機決算ＩＴ一般電子・コンピューター電機建設・プラント【家電ＩＴ白書】海信集団（ハイセンス） 売上高目標実現へ海外事業が活発化中国電機ＩＴ一般電機【家電ＩＴ白書】百度（バイドゥ） 検索から生成ＡＩへ、完成車分野は不振中国ＩＴ決算自動車ＩＴ一般陸運【家電ＩＴ白書】騰訊控股（テンセント） 業績はＶ字回復、車事業に期待中国ＩＴ決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般娯楽メディア【家電ＩＴ白書】阿里巴巴集団（アリババグループ） ＡＩ注力鮮明、ネット通販にも活用中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス倉庫陸運海運空運小売り中国の最新ニュース五輪スポンサー、中国勢の存在感高まる中国経済社会一般スポーツイベント竜蟠科技、傘下会社が韓ＬＧの出資引き入れ中国江蘇製造その他製造証券車部品NEW理想汽車のＥＶ、初のＳＵＶは「ｉ８」中国北京車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事香港公務員給与や補助金を抑制PICK UP経済マクロ経済自動車金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般スポーツ雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW台湾25年の成長率予測は3.14％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国24年出生率0.75、やや上昇PICK UP社会マクロ経済社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ