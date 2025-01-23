中国【家電ＩＴ白書】騰訊控股（テンセント）業績はＶ字回復、車事業に期待ＩＴ国・地域中国業種ＩＴ関連タグ中国自動車金融一般ＩＴ一般電子・コンピューター通信メディア娯楽決算関連トピックス・特集・連載中国家電・ＩＴ企業白書2024中国家電・ＩＴ企業白書2024【家電ＩＴ白書】騰訊控股（テンセント） 業績はＶ字回復、車事業に期待中国ＩＴ決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般娯楽メディア【家電ＩＴ白書】阿里巴巴集団（アリババグループ） ＡＩ注力鮮明、ネット通販にも活用中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス倉庫陸運海運空運小売り【家電ＩＴ白書】小米科技（シャオミ） ＥＶで快進撃、「走るスマホ」体現中国ＩＴ統計決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機設備投資【家電ＩＴ白書】美団 デリバリー最大手、ドローン配送の動き活発化中国ＩＴＩＴ一般食品・飲料その他製造その他サービス空運小売り外食・飲食【家電ＩＴ白書】華為技術（ファーウェイ） スマホ販売復活、車事業は軌道に中国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機車部品【家電ＩＴ白書】中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ） 半導体国産化が追い風、過去最高の売上高へ中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター中国の最新ニュース「定制」バスの利用拡大、交通渋滞解消に中国運輸保健医療インフラ陸運観光政策・法律・規制中国中車、吉林で風力発電機「凌風号」生産中国吉林製造その他製造電力・ガス・水道ＢＹＤ、中米エルサルバドルに進出中国深セン車両自動車各国・地域のトップ記事香港大湾区航空が128便欠航PICK UP運輸空運観光台湾25年度中央政府予算案が可決PICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制韓国食品輸出額が最高の1.6兆円PICK UP食品マクロ経済貿易統計食品・飲料各国・地域のトップ記事一覧へ