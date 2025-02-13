日本企業、リサイクルに商機

ベトナム日本企業、リサイクルに商機変革期の越アルミ産業（下）独自PICK UP鉄鋼NEW国・地域ベトナム業種鉄鋼関連タグベトナム日本鉄鋼・金属関連トピックス・特集・連載変革期の越アルミ産業変革期の越アルミ産業日本企業、リサイクルに商機 変革期の越アルミ産業（下）ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属NEW川上から一貫生産体制を構築 変革期の越アルミ産業（上）ベトナム資源石油・石炭・ガスベトナムの最新ニュース52省市が統廃合の対象に、再編方針案が公開ベトナム政治政治一般NEWバイク販売１～２月は1.6％増、ビンＦ躍進ベトナム車両自動車二輪車川上から一貫生産体制を構築 変革期の越アルミ産業（上）ベトナム資源石油・石炭・ガス各国・地域のトップ記事中国工業企業利益の改善が継続PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW香港今年の輸出見通し引き下げPICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW台湾不動産価格の沈静化強まるPICK UP建設金融一般不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ