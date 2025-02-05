韓国【月次リポート】韓国（１月）経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済政治一般関連トピックス・特集・連載韓国の月次リポートＧＤＰ山西の24年ＧＤＰ、2.3％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW広州のＧＤＰ、24年は2.1％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【ニューストップ５】2025年１月台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（１月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】韓国（１月）韓国経済マクロ経済政治一般NEW韓国の月次リポート【月次リポート】韓国（１月）韓国経済マクロ経済政治一般NEW【月次リポート】韓国（12月）韓国経済マクロ経済政治一般【月次リポート】韓国（11月）韓国経済マクロ経済【月次リポート】韓国（10月）韓国経済マクロ経済【月次リポート】韓国（９月）韓国経済マクロ経済政治一般外交【月次リポート】韓国（８月）韓国経済マクロ経済韓国の最新ニュースポスコＨＤの営業益、市況悪化などで38％減韓国鉄鋼化学一般鉄鋼・金属その他製造鉱業韓美半導体の24年営業益、前年の7.4倍に韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW国内大学の３割、授業料引き上げ決定韓国社会統計社会一般教育NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ