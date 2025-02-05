ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）３カ国で上昇率加速経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ山西の24年ＧＤＰ、2.3％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（１月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（１月）マレーシア経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】シンガポール（１月）シンガポール経済マクロ経済NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） インドネシアなど３カ国で高い伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 輸出５％減、８カ月ぶりのマイナスにASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） タイなど主要３市場の不振継続ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） タイやインドネシアなどが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュースキャピタランド、大阪にデータセンター建設シンガポールＩＴＩＴ一般建設・プラントNEWＭ＆Ａ支援のＧＩＰ、現地同業と資本提携シンガポールサービスその他サービスNEW製造業ＰＭＩ、１月は50.9に小幅低下シンガポール経済マクロ経済統計その他製造NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ