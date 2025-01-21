１月の景気楽観指数、３カ月連続下落

台湾１月の景気楽観指数、３カ月連続下落経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、24年は5.7％成長中国重慶経済マクロ経済統計政策・法律・規制貴州省のＧＤＰ、24年は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済統計江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計雲南の24年ＧＤＰ、3.3％成長＝目標下回る中国雲南経済マクロ経済統計山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計台湾の最新ニュース24年12月の人民元建て預金、11年ぶり低水準台湾金融統計金融一般南科管理局、火災や化学物質漏えいなし台湾経済マクロ経済化学一般災害NEW24年二輪車販売、14％減＝２年ぶりマイナス台湾車両統計二輪車各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ