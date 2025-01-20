24年の可処分所得、５％増の4.1万元

中国24年の可処分所得、５％増の4.1万元経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報24年の可処分所得、５％増の4.1万元中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW25年の日系昇給率19.5％予測 ＮＮＡ調査、物価高など押し上げミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW日系昇給率、25年は4.3％ 前年実績と同水準の見通し＝ＮＮＡマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW最低賃金、月額２千元以上が28地域に拡大中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制海外就労意欲、比８割で突出 東南ア最多、国内外賃金差に魅力フィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制日系企業、昇給率5.6％予測 ＮＮＡ25年調査、前年実績下回るベトナム経済マクロ経済雇用・労務中国の最新ニュース中国の総人口、３年連続で減少＝24年末中国社会統計社会一般政策・法律・規制NEW陝西楡林、低空経済試験区を設置へ中国陝西運輸倉庫空運政策・法律・規制NEW「ゆとり教育」推進、学習の質の向上目指す中国社会社会一般教育政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港香港伝統「竹の足場」に逆風PICK UP建設不動産建設・プラント文化・宗教政策・法律・規制NEWミャンマー25年の日系昇給率19.5％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国24年のＧＤＰ成長率5.0％PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ