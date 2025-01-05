全国一律の賃上げ法案、下院で可決難しく

フィリピン全国一律の賃上げ法案、下院で可決難しく経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報日系企業、昇給率5.6％予測 ＮＮＡ25年調査、前年実績下回るベトナム経済マクロ経済雇用・労務NEW日系昇給率、5.0％に縮小 25年予測、ＮＮＡ調査フィリピン経済マクロ経済その他製造雇用・労務政策・法律・規制NEW全国一律の賃上げ法案、下院で可決難しくフィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制NEW25年の日系昇給率3.0％予測 ＮＮＡ調査、７割超が昇給実施へ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務24年の賃金引き上げ、490万人に恩恵フィリピン経済マクロ経済雇用・労務25年の昇給率見通し2.8％ ＮＮＡ日系調査、前年実績下回る香港経済マクロ経済統計雇用・労務フィリピンの最新ニュース銃砲規制法の改正案、下院で審議フィリピン政治その他製造社会一般政治一般政策・法律・規制比のバナナ輸出量３％減、世界４位に転落フィリピン農水貿易農林・水産軍事外交NEW在外比人の送金、11月は3.3％増フィリピン金融統計金融一般NEW各国・地域のトップ記事香港24年の訪日旅客が過去最高PICK UP観光統計観光NEW台湾航空２社の売上高が通年最高PICK UP運輸決算空運NEW韓国当局が尹氏を内乱容疑で拘束PICK UP政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ