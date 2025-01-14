12月ＣＰＩ上昇率は5.22％、２カ月連続鈍化

インド12月ＣＰＩ上昇率は5.22％、２カ月連続鈍化PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計ＣＰＩ天津のＣＰＩ、12月は横ばい中国天津経済マクロ経済統計NEW12月ＣＰＩ上昇率は5.22％、２カ月連続鈍化インド経済マクロ経済統計NEW浙江の12月ＣＰＩ、0.1％上昇中国浙江経済マクロ経済統計遼寧の12月ＣＰＩ、11カ月ぶり下落中国遼寧経済マクロ経済統計広東省の12月ＣＰＩ、４カ月連続のマイナス中国広東経済マクロ経済統計北京の12月ＣＰＩ、0.4％下落＝２カ月連続中国北京経済マクロ経済統計インドの最新ニュースＩＴタタ、25年に新卒４万人の採用を計画インドＩＴＩＴ一般雇用・労務NEW石炭公社、アルゼンチンのリチウム塩水に着目インド資源石油・石炭・ガスNEW東亜合成がインド進出、３月に法人設立インド化学化学一般各国・地域のトップ記事中国24年新車販売は過去最高PICK UP車両貿易統計自動車NEW香港25年の昇給率見通し2.8％独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW台湾工作機械輸出、24年は15％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ