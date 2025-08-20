住宅の売買価格と家賃が上昇

インド住宅の売買価格と家賃が上昇７大都市、インフラや雇用拡大でPICK UP建設国・地域インド業種建設関連タグインド証券不動産建設・プラント陸運空運ＩＴ一般マクロ経済統計インフラ雇用・労務ＣＰＩ浙江の８月ＣＰＩ、0.3％下落中国浙江経済マクロ経済統計北京の８月ＣＰＩ、0.8％下落＝７カ月連続中国北京経済マクロ経済統計住宅の売買価格と家賃が上昇 ７大都市、インフラや雇用拡大でインド建設マクロ経済統計ＩＴ一般インフラ証券不動産建設・プラント陸運空運雇用・労務８月ＣＰＩは0.4％下落、食品値下がり響く中国経済マクロ経済統計食品・飲料労保基金の潜在債務、１年間で1.7兆元増加台湾金融マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第30回＞今週注目は米消費者物価指数オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制インドの最新ニューステイクオフ：「世界はインドを信頼し…インド社会社会一般リライアンス、洪水被害のパンジャブ州で支援インド社会社会一般災害ゲームズ24ｘ７、社員の６割強を解雇インド媒体娯楽雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国８月の新車販売は16.4％増PICK UP車両貿易統計自動車香港人工島造成計画の棚上げ明言PICK UP経済マクロ経済インフラ不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政台湾緯創、米に1.4億ドル追加投資PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資政策・法律・規制更新各国・地域のトップ記事一覧へ