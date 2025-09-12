緯創、米に1.4億ドル追加投資

台湾緯創、米に1.4億ドル追加投資ＥＭＳ、ＡＩ向け現地生産強化PICK UPＩＴ更新国・地域台湾業種ＩＴ関連タグ台湾米国金融一般ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載トランプ関税で揺れるアジアトランプ関税で揺れるアジア米企業、中国事業見通し「楽観」が最低に中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制緯創、米に1.4億ドル追加投資 ＥＭＳ、ＡＩ向け現地生産強化台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資政策・法律・規制更新【マクロ経済ウオッチ】第28回 トランプ関税の現在とくすぶるリスクASEAN経済マクロ経済関税回避の迂回輸出に警鐘、副首相シンガポール経済貿易政策・法律・規制米印首脳、貿易巡り数週間以内に会談かインド政治マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制外交大統領「試練も協調を」＝ＢＲＩＣＳ会議インドネシア政治貿易政治一般外交台湾の最新ニュース台カの８月売上高、空運と海運で明暗台湾運輸決算陸運海運空運８月の機械輸出、台湾元建てで４％減台湾製造貿易統計その他製造機械金融一般太陽光パネル廃棄物の処理制度改正へ、経済部台湾製造その他製造電力・ガス・水道環境政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国８月の新車販売は16.4％増PICK UP車両貿易統計自動車香港人工島造成計画の棚上げ明言PICK UP経済マクロ経済インフラ不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政台湾緯創、米に1.4億ドル追加投資PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資政策・法律・規制更新各国・地域のトップ記事一覧へ