小売市場が年12％成長へ、中間層拡大で期待

ベトナム小売市場が年12％成長へ、中間層拡大で期待商業NEW国・地域ベトナム業種商業関連タグベトナム小売りマクロ経済ＧＤＰ瀋陽市、25年成長率目標は「5.5％以上」中国遼寧経済マクロ経済統計NEW24年の輸出5.9％増、２年ぶりプラス回復中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械車部品小売りNEW小売市場が年12％成長へ、中間層拡大で期待ベトナム商業マクロ経済小売りNEW比、25年は６％成長回復へ 上位中所得国入り、利下げ回数減フィリピン経済マクロ経済貿易ＩＴ一般インフラ金融一般政治一般政策・法律・規制NEW国債発行の余地大、積極財政で雇用や消費促進中国経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政中国経済４％台成長の見方 識者３人が25年を展望中国経済マクロ経済政策・法律・規制ベトナムの最新ニュースＶＣＣＩとビングループ、ＧＸで協力覚書ベトナム経済マクロ経済自動車環境テイクオフ：昔、メーカーの知財部員…ベトナム社会社会一般NEWビンＧ、ロボット開発子会社２社目を設立ベトナムＩＴＩＴ一般その他製造NEW各国・地域のトップ記事中国24年新車販売は過去最高PICK UP車両貿易統計自動車NEW香港25年の昇給率見通し2.8％独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW台湾工作機械輸出、24年は15％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ