ハイフォン市経済、10年連続で２桁成長

ベトナムハイフォン市経済、10年連続で２桁成長経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計ＣＰＩ家計支出1.24％上昇、１万８千バーツ超えタイ経済マクロ経済統計ハイフォン市経済、10年連続で２桁成長ベトナム経済マクロ経済統計豪11月ＣＰＩ加速、2.3％上昇 コア鈍化で利下げ期待もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第12幕＞デュオダンスオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制瀋陽の１～11月経済統計、鉱工業は2.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済ＧＤＰ各社が成長率見通し引下げ、政局混乱などで韓国経済マクロ経済ハイフォン市経済、10年連続で２桁成長ベトナム経済マクロ経済統計本年度の成長率6.4％見通し、４年ぶり低水準インド経済マクロ経済統計【月次リポート】ベトナム（12月）ベトナム経済マクロ経済25年輸出目標、７％増の2945億ドル＝貿易相インドネシア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制消費者物価、12月2.9％上昇 ４カ月ぶり高水準、経済底堅くフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道不動産政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース24年12月の地域別ＦＤＩ認可状況（表）ベトナム経済マクロ経済キャピタランド系、ビンホームズ子会社取得ベトナム建設証券不動産海賊版で損害、出版社がショッピー提訴へベトナム媒体メディア政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】米中経済動向の影響大独自PICK UP経済マクロ経済更新香港サイバー安保法案、立法会で審議開始PICK UPＩＴＩＴ一般通信インフラ社会一般政策・法律・規制台湾聯発科技、エヌビディアとＳｏＣ共同設計PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事一覧へ