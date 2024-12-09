７～９月小売成長率、3.8％に

マレーシア７～９月小売成長率、3.8％に事前予想超え、通年3.9％成長へPICK UP商業NEW国・地域マレーシア業種商業関連タグマレーシア食品・飲料小売り外食・飲食マクロ経済統計社会一般ＧＤＰ長江デルタのＧＤＰ成長、１～９月は5.4％中国上海経済マクロ経済統計NEW来年の経済成長率2.5％、東亜銀予測香港経済マクロ経済金融一般証券不動産NEW企業の57％が増員見通し、会計士団体調査香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７～９月小売成長率、3.8％に 事前予想超え、通年3.9％成長へマレーシア商業マクロ経済統計食品・飲料社会一般小売り外食・飲食NEWＧＤＰ上振れ年1.2％増、改定値日本経済マクロ経済統計自動車食品・飲料NEW来年のＧＤＰ成長率2.4％＝カシコン予測タイ経済マクロ経済マレーシアの最新ニュースＲＭ１＝34.0円、＄１＝ＲＭ4.42（９日）マレーシア金融金融一般証券NEWシンガポール企業、Ｕモバイルの株式売却へマレーシアＩＴＩＴ一般通信証券日野自動車、技能コンテストに146人参加マレーシア車両自動車雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事中国高まり続けるマラソン熱経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港日本の伝統工芸が香港に集結独自PICK UP経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW台湾輸出額、11月で２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ