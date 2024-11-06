年末賞与、会社員の６割「支給される」

香港年末賞与、会社員の６割「支給される」PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報年末賞与、会社員の６割「支給される」香港経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務NEW江蘇省、中級技能職の23年給与7.8万元中国江蘇経済マクロ経済統計雇用・労務定年の65歳延長、与党が25年に法案発議へ韓国経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制業種別最低賃金、７日までに策定へ＝労相インドネシア経済雇用・労務政策・法律・規制労使協定賃金上昇率6.1％、２年ぶり高水準オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制在外労働者の月収、韓国が１位・日本は２位ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務香港の最新ニュース不動産の佳兆業、香港本部を売却へ香港建設不動産建設・プラント【法律解体新書】第176回 企業契約管理のコンプライアンス実務（９）香港経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW【月次リポート】香港（10月）香港経済マクロ経済統計医薬品社会一般政治一般政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事中国10月の輸出が２桁伸びPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW香港将軍澳埋め立て、規模を縮小PICK UP建設インフラ建設・プラント社会一般環境政策・法律・規制NEW台湾介護・医療現場の運営改善へ独自PICK UPＩＴベンチャーＩＴ一般通信保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ