ＥＶから電力網に電力供給案、豪社が推進

オーストラリアＥＶから電力網に電力供給案、豪社が推進車両NEW国・地域オーストラリア業種車両関連タグオーストラリアニュージーランド米国自動車ＩＴ一般電力・ガス・水道環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波北汽藍谷、百度配車向けに１千台納車中国北京車両自動車ＩＴ一般陸運NEW小鵬、自社開発のヒト型ロボットを工場導入中国広東製造自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造精密機器機械空運NEW小米ＥＶが月産2.4万台、来年は年50万台か中国北京車両自動車建設・プラントNEW広汽集団の10月販売、10カ月連続マイナス中国広東車両統計自動車NEW地方が大型投資の着工急ぐ、製造業中心中国経済マクロ経済自動車その他製造ガラス・セメントインフラ設備投資建設・プラント政策・法律・規制NEWシリコン系負極材工場、ポスコ系列社が完工韓国車両自動車車部品NEWオーストラリアの最新ニュース【会員情報ＮＯＷ！】シドニーでジャパンエキスポ、読者プレゼントもオーストラリア観光その他サービス観光文化・宗教外食・飲食NEW大手コンサルへの政府支出、8.9億豪＄減オーストラリア政治政治一般政策・法律・規制NEW【オセアニア農業関連情報】（11月４～８日）オーストラリア農水食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事中国10月の輸出が２桁伸びPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW香港将軍澳埋め立て、規模を縮小PICK UP建設インフラ建設・プラント社会一般環境政策・法律・規制NEW台湾介護・医療現場の運営改善へ独自PICK UPＩＴベンチャーＩＴ一般通信保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ