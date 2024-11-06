労使協定賃金上昇率6.1％、２年ぶり高水準

オーストラリア労使協定賃金上昇率6.1％、２年ぶり高水準経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報業種別最低賃金、７日までに策定へ＝労相インドネシア経済雇用・労務政策・法律・規制NEW労使協定賃金上昇率6.1％、２年ぶり高水準オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW在外労働者の月収、韓国が１位・日本は２位ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務経済発展委員会、首相が賃上げに８対策台湾経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制８月平均賃金、3.4％増の387万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務公務員給与、政府が引き上げ方針ラオス経済雇用・労務政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース本日のオーストラリア１行情報（５日付）オーストラリア経済マクロ経済NEWテイクオフ：交流サイト（ＳＮＳ）や…オーストラリア社会社会一般NEW手押し車で創業の建機シマル、新規上場へオーストラリア建設ＩＴ一般電子・コンピューターガラス・セメント不動産建設・プラント陸運空運環境各国・地域のトップ記事ミャンマーティラワに政変後初の新投資PICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資NEW中国エンタメ・メディア業が成長PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディアNEW香港空港３滑走路体制、28日からPICK UP運輸インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ