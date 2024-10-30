中国【中国潮流】過熱する「谷子」ブーム急増する小売店、川上から参入の動きも媒体NEW国・地域中国業種媒体関連タグ中国日本小売りその他サービスメディア娯楽統計関連トピックス・特集・連載中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～【中国潮流】過熱する「谷子」ブーム 急増する小売店、川上から参入の動きも中国媒体統計その他サービス娯楽メディア小売りNEW【中国潮流】キャンピングカーの人気じわり 旅行スタイル多様化、価格低下も追い風中国車両自動車観光娯楽社会一般更新【中国潮流】「養生」の考えが再認識 漢方薬成分入りのドリンク・アイスなどが人気中国食品食品・飲料社会一般文化・宗教【中国潮流】広がる「搭子」文化 程よい距離感に需要、趣味などの関係に特化中国社会ＩＴ一般その他サービス娯楽社会一般【中国潮流】自転車の位置付けに変化 スポーツ・娯楽需要高まる、コロナ禍が拍車中国経済マクロ経済インフラ娯楽スポーツ政策・法律・規制小売り【中国潮流】「漢服」人気高まる 普段着利用としても重宝、２千億円市場に成長中国繊維統計繊維社会一般中国の最新ニュース広汽集団が本部移転、自主ブランド強化へ中国広東車両自動車NEW長安汽車の１～９月期64％減益、特殊要因も中国重慶車両決算自動車NEW大都市の住宅市況が復調 政策効果、北京は８年ぶり多さか中国建設統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事ミャンマーミャンマー料理ＹＫＫＯ、タイに海外１号店PICK UPサービスイベント外食・飲食NEW中国大都市の住宅市況が復調PICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW香港サステナブル投資を九州へ独自PICK UP経済マクロ経済電力・ガス・水道金融一般環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ