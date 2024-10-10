広汽集団の９月販売、９カ月連続マイナス

中国広東広汽集団の９月販売、９カ月連続マイナス車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国日本自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ギャレット、武漢にゼロエミ開発拠点設置へ中国湖北車両自動車設備投資環境車部品NEW広汽埃安がカタールに進出、ＳＵＶ発売中国広東車両貿易自動車NEWナタ汽車が中央アジア進出、ウズベクで発売中国浙江車両貿易自動車NEWホンダの９月販売43％減、８カ月連続減少中国車両統計自動車NEWトヨタの９月販売9.2％減、減少率は縮小中国車両統計自動車NEW広汽集団の９月販売、９カ月連続マイナス中国広東車両貿易統計自動車NEW自動車統計トヨタの９月販売9.2％減、減少率は縮小中国車両統計自動車NEW広汽集団の９月販売、９カ月連続マイナス中国広東車両貿易統計自動車NEW日産の９月販売は４％減、６カ月連続減少中国車両統計自動車NEW北汽新能源の９月販売、９割増の約1.6万台中国北京車両統計自動車NEWホンダの９月販売43％減、８カ月連続減少中国車両統計自動車NEWバスの安凱、１～９月新車販売は38.2％増中国安徽車両統計自動車NEW貿易統計広汽集団の９月販売、９カ月連続マイナス中国広東車両貿易統計自動車NEW中小企業の景況感が落ち込み 指数が22年末以来の低水準中国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他製造設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW８月の経常収支、66億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW食品の輸出好調、コメ加工食品が41％増韓国経済マクロ経済貿易統計食品・飲料NEW９月パーム油備蓄、７％増の201万トンマレーシア農水統計農林・水産NEW８月輸出0.3％増、２カ月連続プラスフィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューター電機食品・飲料化学一般鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産鉱業車部品NEW各国・地域のトップ記事中国中小企業の景況感が落ち込みPICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他製造設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW台湾「中国に台湾代表する権利ない」PICK UP政治マクロ経済政治一般外交NEW韓国菓子輸出16％増で過去最高にPICK UP食品食品・飲料小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ